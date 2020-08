Wird Real Madrid zu RB Salzburgs nächstem Opfer?

„Real Madrid hat in diesem Bewerb bislang einen starken Auftritt abgeliefert“, erinnerte der Deutsche. In Nyon besiegten die Spanier Juventus Turin (3:1) und Inter Mailand (3:0). Jaissle: „Wir müssen mit unserer Qualität dagegen halten. Jeder einzelne Spieler muss seine Aufgaben erfüllen.“ Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag (15 Uhr/live Puls24) Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon. Das Finale des wichtigsten europäischen Nachwuchsbewerbes folgt am Dienstag ebenfalls am UEFA-Sitz in Nyon. Schon beim Titelgewinn 2017 unter Trainer Marco Rose hatte Salzburgs Final-Gegner Benfica geheißen. Dank Toren von Patson Daka und Alexander Schmidt gab es damals einen 2:1-Sieg.