Bei Siegesfeier wurden alle Hüllen fallen gelassen

Aber hallo! Das sieht man auch nicht alle Tage. Rose May Alaba in Sportsocken, weißem T-Shirt und einem kurzen, schwarzen Nichts. Sehr cool, dieses Partyoutfit. Und genau richtig - denn die Alaba-Mädls waren nach dem 3:0-Sieg über Lyon schon im Feier-Modus, da wurden scheinbar alle Hüllen fallen gelassen. In der zweistöckigen Wohnung in der 17. und 18. Etage eines Neubaus in zentralster Lage. Zu Hause in Davids Penthouse in Wien.