Geduld am Ende! Koller und Basel gehen auseinander

Österreichs ehemaliger Fußball-Teamchef Marcel Koller ist in der nächsten Saison nicht mehr Trainer des FC Basel. Der Klub und der Zürcher Trainer verlängern den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht, wie am Mittwoch bekannt wurde. Koller war seit Sommer 2018 Trainer in Basel und wurde in der Saison 2018/19 Cupsieger. Die Saison 2019/20 war aber bisher keine erfolgreiche, er wurde von den Medien viel kritisiert, auch innerhalb des Vereins soll er Konflikte gehabt haben.