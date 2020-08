Dreiste Offerte: „Mein Haus ist unverkäuflich“

„Kurz nach den ersten Corona-Lockerungen flatterten schon die ersten Briefe in meinen Postkasten. Immer wieder werden mir Kaufangebote gemacht, aber ich will mit den Leuten einfach nichts zu tun haben“, erklärt Sigrid Altreiter in der Waldstraße von Föhrenau. Die 68-jährige Pensionistin ist empört über die dreisten Makler und versteht auch den Grund der zahlreichen Anfragen nicht: Das Haus hat keinen Keller und ist in der Bauausführung eher schlicht gehalten. Nebenan wird aber aktuell eine große Doppelhausanlage geplant. Das Grundstück dürfte deshalb auch Spekulanten ins Auge gestochen sein.