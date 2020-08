US-Open: 1400 Tests, aber kein Spieler positiv

In New York findet zunächst ab 22. August das ursprünglich in Cincinnati geplante Masters-1000-Turnier statt, anschließend die ebenfalls von einigen Topspielern wegen der Corona-Pandemie ausgelassenen US Open. Dominic Thiem befindet sich seit dem Wochenende in den USA, nach einem negativen Corona-Test darf er mittlerweile vor Ort trainieren.