Endlich wieder Tour-Feeling

Mit sechs über Par den Cut klar verpasst - für den Auftritt bei den Gösser Open in Maria Lankowitz gab’s bei Sarah Schober nur ein Meh-Smiley. Weil just beim Heimturnier die Schulterverletzung akut wurde, die sich die 28-jährige Tillmitscherin bei einem bösen Sturz mit dem Mountainbike vor rund drei Monaten zugezogen hatte. „Daher habe ich jetzt zwei trainingsfreie Tage eingelegt“, erzählt Schober, die nächste Woche fit sein muss.

Start in Tschechien

Denn nach monatelanger Sendepause geht’s für sie auf der Ladies European Tour endlich wieder los. „Am kommenden Montag geht es nach Tschechien, mein erstes Turnier auf der Tour seit Südafrika Mitte März. Anschließend stehen noch die Schweiz und Frankreich auf dem Programm“, sagt Schober, deren Saison dank Sponsorgelder gesichert ist. Darüber hinaus erhielten die Proetten für den Corona-Verdienstentgang auch von der LET eine Finanzspritze. Nicht die Welt, aber immerhin. „Aber wir alle wollen lieber Turniere spielen. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass wenigstens ein paar stattfinden können.“