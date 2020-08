Reisewarnungen: Das gilt es nun zu beachten

Pauschalreisen vs. Einzelbuchungen

Welche Rechte haben Urlauber? Ausschlaggebend ist in Zeiten wie diesen, wie die Reise gebucht wurde. Pauschalreisen seien wesentlich einfacher als Einzelbuchungen zu behandeln, „denn alle inkludierten Leistungen wie Flug, Hotel usw. bilden eine Einheit. Man hat nur einen Vertragspartner für alle Leistungen, Rechtsstreitigkeiten kann man an einem Gerichtsstand in Österreich austragen.“ Das Recht zur kostenlosen Stornierung bei außergewöhnlichen Umständen wie der aktuellen Lage sei EU-weit einheitlich gesetzlich geregelt.