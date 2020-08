Verletzte versorgen unter härtesten Bedingungen

Wenn die Soldaten des Jagdkommandos in der ganzen Welt unterwegs sind, können sie sich nicht immer auf medizinische Versorgung vor Ort verlassen. Also haben Sie speziell geschulte Sanitäter dabei, deren Ausbildung weit über jene von normalen Notfallsanitätern hinausgeht. Denn die Teilnehmer der Sanitätsausbildung für Spezialeinsatzkräfte sind Jagdkommandosoldaten in der Miliz und Aktiv, erfahrene Ärzte, Pfleger und Notfallsanitäter. Sie können als sogenannter Medic, in einem Notarztteam oder sogar als Chirurgenteam zusammengezogen werden, wie zuletzt bei einem Einsatz in Burkina Faso.