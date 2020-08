Stöger: „Spieler werden das 2:11 nicht vergessen“

„Jeder Fehler wurde bestraft“

„Es kam einiges zusammen, die Verletzung, einfache Fehler, die gnadenlos ausgenutzt wurden. Wir wussten, dass so ein Gegner nach nur fünf Trainingstagen vielleicht nicht optimal ist, aber ich wollte auch den Jungen die Chance bieten“, befand Stöger. Der mit Goalie Helac oder Hahn und Co. von den Young Violets, die heute ebenso wie der FAC mit den Leistungstests starten, neue Gesichter brachte. Aber er sagte auch: „Dieses Spiel, mit diesem Ergebnis werden die Spieler nicht so schnell vergessen. Auch, wenn man das Spiel richtig einordnen muss. Auf dem Level wurde jeder Fehler bestraft.“