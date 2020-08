Auf der Wasserrutsche sind die Zähne in Gefahr!

Dafür das Stück Zahn so rasch wie möglich nach dem Unfall in eine sogenannte Zahnrettungsbox legen. In der darin enthaltenen Nährlösung können die Zellen an der Wurzeloberfläche bis zu 24 Stunden überleben. Diese Box ist in der Apotheke erhältlich (eventuell kann man auch beim Personal des Schwimmbades nachfragen) und darf in keinem Haushalt mit Kindern oder Jugendlichen fehlen. Am besten bei Ausflügen immer in den Rucksack packen! „Alternativ eignet sich zum Transport des ausgebrochenen Teils etwa ein Gefäß mit kalter H-Milch, weil diese aufgrund der hohen Erhitzung praktisch keimfrei ist“, berichtet Dr. Fürhauser. „Auch sterile Kochsalzlösung bietet sich als Flüssigkeit an bzw. kann man das ausgebrochene Stück in eine Plastikfolie einwickeln. Es sollte hingegen nicht trocken, etwa in einem Taschentuch, oder in einer Box mit Wasser mitgenommen werden!" Zur Blutstillung in der Mundhöhle ein sauberes Stofftuch verwenden, auf das der kleine Patient beißen kann. Zusätzlich Lippe und betroffenen Stellen kühlen, um die Schwellung gering zu halten. Falls kein Tetanus-Impfschutz besteht, ist es ratsam, diesen noch am selben Tag nachzuholen.