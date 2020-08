Frau attackiert und vergewaltigt: Zehn Jahre Haft

Wenige Tage später führte ein positives DNA-Untersuchungsergebnis zur Festnahmeanordnung seitens der Staatsanwaltschaft, Beamte des Landeskriminalamts Niederösterreich leiteten daraufhin Fahndungsmaßnahmen in diversen Asylunterkünften und an Kontaktadressen des Beschuldigten durch. Gefasst und festgenommen wurde der 22-Jährige am Abend des 5. Mai in Traiskirchen.