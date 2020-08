Ex-Kapitän Stefan Schwab: „Rapid muss nicht sein!“

„Ein Heimspiel wäre gut“, hält sich Rapids Sportchef Zoki Barisic bei senen Wünschen für die heutige Auslosung in Nyon zurück. Es geht um den Gegner in der zweiten Quali-Runde der Champions League. Nur ein Spiel. Der Sieg wäre drei Millionen Euro wert, würde zumindest einen Platz in der Gruppenphase der Europa League garantieren. Für Grün-Weiß unfassbar wichtig.