Roglic Etappen- und Gesamtsieger der Tour de l‘Ain

Der Slowene Primoz Roglic hat am Sonntag die letzte Etappe der Tour de l‘Ain gewonnen und sich damit auch die Gesamtwertung gesichert! Der Vuelta-Sieger, der auch am Vortag schon der Schnellste gewesen war, setzte sich im End-Ranking 18 Sekunden vor Egan Bernal durch. Der Kolumbianer wurde auch am Sonntag auf dem 144,5 Kilometer langen Teilstück von Saint Vulbas zum Grand Colombier Zweiter.