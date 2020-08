Neuer Sponsor - aber Foda „fischt“ bei Rapid

Da hilft auch kein „Kompromiss“, das neue Zauberwort in Corona-Zeiten. Auch bei den Fanfragen. So stimmten Rapid und Sturm bei der Klub-Konferenz gegen den Ausschluss der Gästefans. Wobei man in Hütteldorf selbst an der Thematik feilt. „Wir hatten 13.000 Abonnenten, die Nachfrage, die Sehnsucht unserer Fans nach Fußball ist sehr groß“, lässt Geschäftsführer Christoph Peschek durchblicken, dass man wegen der behördlichen 10.000er-Kapazität einen Kompromiss braucht.