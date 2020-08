„Final Fantasy 14“: Das bringt der neue Patch

Am 11. August kommt - mit Corona-bedingter Verspätung - das neueste Update für das Online-Rollenspiel „Final Fantasy 14“. In Patch 5.3 gibt es eine Menge neue Inhalte: Reittiere, ein neuer Dungeon, Flugmöglichkeiten in alten Gebieten und neue Crafting-Optionen. Wir haben die wichtigsten Neuerungen in der Übersicht - und verlosen vier Exemplare des MMOs.