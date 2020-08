„Englischer Sir“ erwies sich als Mietbetrüger

Mit einer Annonce auf einer entsprechenden Internet-Plattform bot ein vermeintlicher Vermieter aus England eine Wohnung in Linz (OÖ) an. Eine angehende Studentin (21) aus St. Pölten fiel auf den Nepp herein – und überwies 1836 Euro Kaution und Miete. Doch die Wohnung gab es gar nicht. Jetzt ermittelt die Polizei