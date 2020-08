Mysteriöser Überfall: „Opfer“ widerruft Aussage

Der Fall sorgte am Mittwoch für Aufsehen: Am frühen Vormittag war die Polizei von der Leitstelle darüber informiert worden, dass in Aldrans eine verletzte Person aufgefunden wurde und ärztlich versorgt wird. Der 40-Jährige wies schwere Schnittverletzungen auf und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Gegenüber der ersteintreffenden Polizeistreife gab der Mann noch an, „von drei Personen im Bereich seiner Wohn- und Arbeitsadresse überfallen, mit einem Messer verletzt und in der Folge in den Wald verschleppt worden zu sein“, hieß es am Mittwoch vonseiten des LKA Tirol.