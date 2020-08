Antrag eingegangen: Rapid II will in Liga zwei

Der Antrag der Bundesliga auf den Aufstieg der zweiten Mannschaft des SK Rapid Wien in die 2. Liga ist beim ÖFB eingegangen. Das Präsidium des Fußball-Bundes wird den Antrag nun prüfen, wie es am Donnerstag auf Anfrage hieß. Wird dem Antrag stattgegeben, kann die zweithöchste Spielklasse auch in der kommenden Saison mit 16 Mannschaften starten.