„Ronaldo trainierte fast ohne Schlaf wie ein Tier“

Auch Ronaldinho konnte es krachen lassen

Auch andere Kapazunder von damals hätten es verstanden, krachen zu lassen, erinnert sich Ze Roberto. Er denkt etwa an Super-Trickers Ronaldinho, der auch nicht eben als Kind von Traurigkeit in die Kick-Geschichte einging. „Ronaldinho hatte eine eigene Diskothek in seinem Haus“, so Ze Roberto: "Ich wurde oft eingeladen, habe mich aber immer dagegen entschieden.