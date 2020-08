Von den „Grauen“ und „Braunen“ in Innsbruck-Land

Zimmervermietung als zweites Standbein

Erste Station an diesem sehr heißen Tag war der „Alfaierhof“ in Gschnitz. Ferdinand „Ferdl“ Pranger bewirtschaftet den Hof zusammen mit seinem Sohn Alexander. Auch seine Mutter Theresia hilft nach wie vor am Hof mit. „Ich bin Landwirt mit Leib und Seele. Wie es mein Vater schon war“, erzählt uns „Ferdl“ bei einem Rundgang. Er ist Vollerwerbsbauer. Aber ohne dem zweiten Standbein, der Zimmervermietung, wäre das wohl nicht mehr möglich.