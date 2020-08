Stöger-Rückkehr: „Die absolut beste Entscheidung!“

Leicht wird es aber sicher nicht für ihn, jetzt kommt er richtig in Stress. Da ist es umso wichtiger, ein Trainerteam um sich zu haben, auf das man sich zu hundert Prozent verlassen kann, dem man blind vertraut. Denn jeden Tag wird der Peter auch nicht auf dem Platz stehen können. Ich hatte mit dem Erich Obermayer so einen verlässlichen, loyalen Co-Trainer, der mit mir jahrelang durch dick und dünn ging, der, auch wenn ich zwei Monate ausgefallen wäre, immer mein vollstes Vertrauen gehabt hätte. Solche Männer, die durchaus auch Freunde sein können, braucht der Peter jetzt um sich, die wird er auch finden, dessen bin ich mir sicher. Da können, ja sollen sogar Personen mit violettem Blut dabei sein. Ex-Austrianer mit an Bord zu haben kann auf keinen Fall schaden.