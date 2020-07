Prohaska: „Peter, setze dich bitte auf die Bank!“

Kontinuität fehlt

Was mir bei diesem Wechsel auffällt: Dass zwei Klubs involviert sind, bei denen schon seit längerer Zeit die Kontinuität fehlt. Bei der Austria ist das ja fast schon Normalität, aber auch Sturm hat zuletzt viele Trainer verschlissen: Roman Mählich oder Nestor El Maestro, um nur zwei zu nennen. Nun kommt Ilzer, der sich allerdings von Beginn an selbst gewaltig unter Druck setzt, der nun beweisen muss, dass er mit den Grazern das erreichen kann, was er bei Austria nicht geschafft hat. Und: vier Vereine in vier Jahren - ein Trainer sollte eigentlich auch einmal ein wenig Kontinuität zeigen.