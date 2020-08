Erster Covid-Positiver warf ersten Korb nach Pause

Der positive Coronatest von Rudy Gobert war im März der Auslöser für die Saisonunterbrechung in der NBA - nun hat der Basketballer der Utah Jazz den ersten Korb bei der Rückkehr der Liga erzielt. 142 Tage nach der Unterbrechung der stärksten Basketball-Liga der Welt traf der Franzose in der Nacht auf Freitag beim ersten Versuch gegen die New Orleans Pelicans aus kurzer Distanz für zwei Punkte. Utah gewann die Partie trotz einer lange Zeit komfortablen zweistelligen Führung der Pelicans mit 106:104.