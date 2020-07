NFL-Hammer: Platzgummer unterschreibt bei Giants!

Platzgummer hat in den USA eine mehrwöchige Quarantäne verbracht, nun darf er auch die Trainingsanlagen des Teams in East Rutherford nutzen. Die Giants hatten als eines von nur vier NFL-Teams einen zusätzlichen Spieler aus Übersee in ihr Trainingsteam aufgenommen. Da hat der 23-Jährige die Chance, mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Für die 53 Kaderplätze im NFL-Aufgebot gibt es mehr als 90 Kandidaten. Zehn Rookies, die gedraftet worden waren, unterschrieben ebenfalls am Montag ihre Verträge.