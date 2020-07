Neustart ist für Jantscher alter Hut

„Die Beweggründe der beiden Neuanfänge waren verschieden, dennoch gibt’s Parallelen“, sagt der Sturm-Routinier. Der eigene Nachwuchs, der in den letzten Jahren ein stiefmütterliches Dasein führte, rückt wie 2006 auch jetzt mehr in den Fokus. „Ich begrüße den Weg, ich hab es seinerzeit auch deshalb geschafft.“ Aus der Not wurde eine Tugend gemacht.