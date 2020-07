Sarri-Sager erheitert Italiens Meisterschaftsende

Für den mittlerweile 35-jährigen Ronaldo ist es schon der siebente Meistertitel seiner Karriere und der dritte Titel in Italien nach der Meisterschaft und dem Superpokalsieg vergangene Saison. Beim Feiern in der Kabine jubelte der Portugiese wie alle seine Mitspieler und strahlte in die Kamera. Hundertprozentig zufrieden war der Perfektionist am Sonntag aber wohl nicht. Zwar hatte er direkten Anteil am 2:0, als sein abgewehrter Schuss zur Vorlage für Federico Bernardeschi (67.) wurde - aber er verschoss in der 89. Minute auch einen Foulelfmeter und verpasste damit eine sehr gute Gelegenheit auf Saisontor Nummer 32.