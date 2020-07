„Rambo“ Özcan beendet Karriere und wird Trainer

Özcan, der in der österreichischen Bundesliga lediglich zwei Partien für Red Bull Salzburg absolvierte und später bei Hoffenheim und Ingolstadt spielte, wechselte 2016 zu Leverkusen, wo er insgesamt auf acht Pflichtmatches kam - darunter im Dezember 2016 auch eines in der Champions League. Im EL-Achtelfinale steht am 6. August in Leverkusen noch das Rückspiel gegen die Glasgow Rangers (Hinspiel 3:1) an.