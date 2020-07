Coach via Skype dabei! Weißhaidinger siegt in Ried

Nach ihrem 3000-m-Sieg in Wien war dies in der von der Corona-Pandemie überschatteten Saison erst ihr zweiter Start. „Mit dem Lauf, mit der Zeit bin ich zufrieden“, meinte Julia Mayer, die erstmals überhaupt in ihrer Karriere in der Höhe trainiert hat, was natürlich gewöhnungsbedürftig ist. Schneller als in Regensburg war die Athletin von der DSG Wien nur einmal - am 11. August 2019 in Varaždin mit 16:07,96. Ihr nächstes großes Ziel sind die Staatsmeisterschaften Mitte August in der Südstadt. Dort plant sie, 1500 m und 5000 m zu laufen. Zur Vorbereitung läuft sie vielleicht noch einen 3000er.