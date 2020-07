Salzburg trägt nun wieder die Maske

Fast jeder hat seine Maske dabei

Die Salzburger halten sich am ersten Tag der Maskenpflicht jedenfalls artig an die strengen Bestimmungen. Fast alle haben auf ihrem Gang in die Geschäfte selbst eine Maske mit, großflächige Verteilungsaktionen wie zu Beginn der Coronakrise gibt es derzeit nicht. Auch die Lungauer Burschen Michael und Ulrich setzen vor Betreten des „Nah und Frisch“-Marktes in St. Margarethen den Mundschutz auf. „Die Maske ist Pflicht und hilft sicher gegen die Ausbreitung des Virus.“