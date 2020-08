Rushing Woman Syndrom: Frauen im Dauerstress

Was aber passiert genau bei Stress im Körper?

Eigentlich ist Stress eine sinnvolle Reaktion auf Gefahren - zum Beispiel, wenn ein Raubtier wie der viel zitierte Säbelzahntiger den Urmenschen bedrohte. Dann sendet das Gehirn ein Signal an die Nebennieren, die daraufhin Stresshormone ausschütten. Diese versetzen den Körper in den Hochleistungsmodus, um sämtliche Kräfte für Kampf oder Flucht zu mobilisieren, so Eichinger. Wie stark man auf Stress reagiert, kommt auf die persönliche Resilienz an und welche Situationen als Gefahr bewertet werden. Auch unterscheiden sich Frauen von Männern: Die Herren der Schöpfung neigen dazu, alles alleine regeln zu wollen, „fressen es in sich hinein und fallen irgendwann um“. Frauen hingegen haben „eher das Problem, überall perfekt sein zu wollen“.