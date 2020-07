Zu hohes Gehalt! Mourinho stichelt gegen Ex-Keeper

Ist De Gea dieses Geld wert? Sein ehemaliger Trainer Mourinho zweifelt daran: „In dem Moment, in dem er einen großen neuen Vertrag unterschrieben hat, dachte ich, United hätte ihm nicht so viel zahlen müssen.“ Zudem schildert Mourinho gegenüber Sky: „Ein oder zwei Jahre zuvor war die Welt hinter ihm her, aber in diesem Moment waren die meisten Türen der großen Klubs zu. Die Tür bei Real Madrid war zu, sie brauchen nach Courtois keinen Torhüter. Die Tür in Barcelona ist zu mit dem jungen und fantastischen Ter Stegen - und Paris Saint-Germain hat ebenfalls keinen Bedarf, weil sie Keylor Navas verpflichtet haben, der ein sehr guter Keeper ist.“