Inters 2:2 bei Roma hilft nur Leader Juventus

Inter rettet Punkt

Inter ging in Rom durch ein Tor des niederländischen Verteidigers Stefan De Vrij nach einer Viertelstunde in Führung (15.), musste in den letzten Minuten aber froh sein, durch einen von Romelu Lukaku verwerteten Foulelfer (87.) überhaupt noch zu einem Punkt gekommen zu sein. Die Treffer der fünftplatzierten Hausherren erzielten Leonardo Spinazzola kurz vor der Pause (45.) sowie Henrikh Mkhitaryan (57.).