US-Ausschuss verlangt Aufklärung von Twitter

Nach dem beispiellosen Hackerangriff auf prominente Twitter-Accounts hat der Vorsitzende eines Ausschusses des US-Senats eine Unterrichtung durch Mitarbeiter des Unternehmens gefordert. „Es kann nicht genug betont werden, wie beunruhigend dieser Vorfall ist“, schrieb der Vorsitzende des Handelsausschusses, der Republikaner Roger Wicker, am Donnerstag in einem Brief an Twitter-Chef Jack Dorsey. Das FBI hat indes die Ermittlungen übernommen.