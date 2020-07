45 Urlauber hatten Corona bei Rückreise im Gepäck

Ansteckungs-Cluster im Bezirk Perg

Wie diese Einzelfälle explodieren, zeigt ein Cluster im Bezirk Perg, auf den in Summe schon 15 Fälle zurückzuführen sind. Ein Paar steckte sich bei einem Heimatbesuch am Westbalkan mit dem Covid-19-Virus an und brachte ihn ins Mühlviertel. Der Mann steckte dann fünf Kollegen in der Farben-Firma Synthesa in Perg und seine Frau als Kindergartenhelferin in Mauthausen fünf Kinder an. „Wir arbeiten wie Kriminalisten, um die Ansteckungswege zurückzuverfolgen, haben allein in diesem Fall schon 143 Tests durchgeführt“, sagt Pergs Bezirkshauptmann Werner Kreisl. In seinem Bezirk, der von der Kindergarten- und Schulschließung nicht betroffen war, gibt es mehr als 40 Erkrankte. Auch der Linzer Kirchen-Cluster hat hier Auswirkungen - da rumänische Gläubige abseits der Freikirche auch mit anderen Personen in Kontakt waren.