Final-Thriller! Rublew vereitelt Thiem Heimsieg

Kein Happyend hat es am Samstag für Dominic Thiem beim von ihm mitorganisierten Tennis-Einladungsturnier „Thiem‘s 7“ in Kitzbühel gegeben. Der topgesetzte Niederösterreicher verlor das Finale gegen den Russen Andrej Rublew mit 2:6,7:5,8:10. Rublew holte damit den Siegerscheck in Höhe von 100.000 Euro, Thiem kassierte die Hälfte davon plus weitere 18.750 Euro für die drei Gruppensiege.