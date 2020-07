Vulkan Gunnar Prokop feiert seinen 80er ganz ruhig

Seine Ausbrüche an der Seitenlinie? Legendär. Sein Foul an einer Metz-Spielerin als Trainer der Handball-Damen von Hypo in der Champions League? Unvergessen. Heute geht es Gunnar Prokop ruhiger an. Der Jubilar feiert angesichts Corona in kleineren Gruppen, Kinder und Enkel sind bei ihm in Annaberg - denn heute begeht Prokop seinen 80er! Und die Trainerlegende scheint dem Alter erfolgreich zu trotzen ...