Dadic, Lagger & Ruckstuhl im Stunden-Siebenkampf!

„Ich habe im Training wegen des Lockdowns schon gespürt, dass da was weitergeht!“ Was ihre sensationellen Ergebnisse von St. Pölten und Eisenstadt schon bewiesen haben: Speerwurf 51,24 m, Kugelstoßen 14,97, Hürden 13,86 und Hoch 1,82 m. Jetzt also in Wien am Samstag noch ihr geliebter Weitsprung. Auch während der Krise wurde sie über den Großen Teich hinweg von Olympiasieger Dwight Philipps gecoacht. Der US-Amerikaner erhielt während der Trainings Videos von Philipp Unfried und korrigierte umgehend kleinste Fehler in Ivonas Technik. Man kann gespannt sein, wie weit die Vize-Weltmeisterin in Wien bei einem der fünf Austrian Top-Meetings am Samstag fliegt.