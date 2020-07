Wolff: „So wie ein Boxer mit Punch und Glaskinn“

Das bedeutet?

Wolff: Wir hatten am letzten Wochenende Probleme mit der Aufhängung, dem Getriebe, sodass wir schon am Freitag am Auto von Bottas den Kabelkanal tauschen mussten. Das Problem ist während des Rennens an beiden Autos ärger geworden, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls war extrem groß. Insofern ist es ein Wunder, dass Bottas und Hamilton überhaupt ins Ziel gekommen sind.