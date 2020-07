Erste Handelsplattform für Bitcoin strebt an Börse

Als erste Handelsplattform für Cyber-Devisen wie Bitcoin will Coinbase offenbar an die Börse gehen. Das Debüt sei noch in diesem oder Anfang des kommenden Jahres geplant, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einen offiziellen Antrag bei der US-Aufsicht SEC habe das Unternehmen zwar noch nicht gestellt, sei aber bereits auf der Suche nach begleitenden Investmentbanken und Anwaltskanzleien.