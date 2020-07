Niederlande: Polizei findet Unterwelt-Folterkammer

Eine schockierende Entdeckung hat die Polizei kürzlich in den Niederlanden gemacht. In einer Lagerhalle sind - wie erst jetzt bekannt wurde - im Juni sieben umgebaute Container entdeckt worden, die von einer kriminellen Bande zu Gefängniszellen umfunktioniert wurden - Folterkammer inklusive. „Das Bild der Seecontainer ist eiskalt und sehr schockierend“, berichtete die Staatsanwaltschaft in Rotterdam am Dienstag.