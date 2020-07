Behörde verlangt für Antwortschreiben 14,30 Euro

„Bitte, wer ist für die Naturzerstörung entlang des Großen Pestingbaches verantwortlich? Mit schwerem Gerät wurde die Aulandschaft zerstört, mitten in der Schonzeit für Vögel und Niederwild“, so schrieb Mitte Mai ein besorgter Bürger aus St. Corona am Wechsel an die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen. Zurück kam lediglich eine knappe Stellungnahme vom Sachverständigen - samt einem Zahlschein für die Gebühr in Höhe von 14,30 Euro.