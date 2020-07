Spielberg als Vorbild für Olympia und Fußball-WM?

Auch IOC-Exekutivdirektor Christophe Dubi hat bei Peter Bayer angeklopft. Der Österreicher ist seit drei Jahren als Generalsekretär beim Automobil-Weltverband (FIA) unter Präsident Jean Todt zuständig für Sport. Bayer war deshalb persönlich in die Gestaltung des Konzeptes für die Rückkehr der Formel 1 in Österreich involviert. „Man will wissen, wie alles hier funktioniert hat und was man davon zum Beispiel für die Spiele in Japan mitnehmen kann.“