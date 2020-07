TikTok kündigt seinen Rückzug aus Hongkong an

Die Video-App TikTok des chinesischen Konzerns ByteDance soll in den kommenden Tagen vom Markt in Hongkong genommen werden. Dies geschehe „angesichts der jüngsten Ereignisse“, sagte ein TikTok-Sprecher in der Nacht auf Dienstag. Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit erklärt, Zensurgesuchen oder Bitten um Nutzerdaten der chinesischen Regierung nicht Folge zu leisten.