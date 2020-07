Huawei wehrt sich mit Studie gegen 5G-Ausschluss

Die Studienautoren sehen drei große Player am europäischen Markt für Netzwerkausbau - Ericsson, Nokia und Huawei. Würde ein Land oder sogar ganz Europa sich dazu entschließen, einen dieser Konzerne vom Ausbau auszuschließen und so in den freien Wettbewerb einzugreifen, würde das die jährlichen Investitionskosten erhöhten sowie den Ausbau verzögern und so das Bruttoinlandsprodukt (BIP) langfristig reduzieren.