Sport bei Sommerhitze kann gefährlich werden

„Damit der Salz- und Wasserverlust ausgeglichen werden kann, ist es wichtig, rechtzeitig und über den ganzen Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Während einer Höchstbelastung ist der Körper meist nicht mehr fähig, entsprechende Flüssigkeitsmengen aufzunehmen, weil die Durchblutung verstärkt in Richtung Muskulatur verlagert wird“, erklärt Dr. Andrea Mayr, sechsfache Weltmeisterin im Berglauf und Assistenzärztin an der Abteilung Orthopädie am Salzkammergut Klinikum Gmunden (OÖ). Am besten geeignet sind elektrolythaltige Getränke wie Mineralwasser, stark verdünnte Fruchtsäfte, ungezuckerte Tees, aber auch Suppen.