„Angebote im Internet verbessern Psychotherapie“

Raphael Schuster erklärt: „Unsere Studie hat gezeigt, dass die Kombination Psychotherapie plus Internet einen ähnlichen Nutzen bringt wie die Kombination Psychotherpaie plus Psychopharmaka.“ Der Verbesserungsraten sind hoch: Bei wieder völlig gesunden Patienten liegen sie bei einem Zuwachs von 12,4 Prozent. Auch schlimme Verläufe konnten um bis zu 15 Prozent reduziert werden. Der positive Nutzen war auch unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildungsstand. Überraschend ist für die Studienautoren das große Interesse älterer Personen an Angeboten aus dem Internet.