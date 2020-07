LASK: Bodenloser Absturz nach Titel-Traum!

Auch wenn bei Meister Salzburg einige herausragten, mein Spieler der Saison ist Shon Weissman. 30 Liga-Toresind eine Marke. Der Israeli hat bei Wolfsberg nicht so ein Super-Team im Rücken wie Salzburg. Umso bemerkenswerter, dass man zum zweiten Mal in Folge direkt in der Gruppenphase der Europa League steht. Salzburg hat nach Problemen im Herbst 2019 die Favoritenrolle bestätigt. Daran wird sich in nächster Zeit nichts ändern.