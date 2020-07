Knapp vor der Sperre: Salzburger stürmen Freibäder

Baden in Zeiten von Corona: Wegen der derzeitigen behördlichen Bestimmungen dürfen in die Freibäder der Stadt Salzburg maximal 3800 Personen - 2500 dürfen ins Lepi, 750 in das Volksgarten-Bad und 550 in das AYA-Bad in der Alpenstraße. An den Kassen werden die Besucher gezählt, die aktuellen Besucherstände sind auch im Internet zu finden.