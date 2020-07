Kärntner (70) von Wühlmausfalle schwer verletzt

Dieser Schuss ging nach hinten los: Beim Justieren einer Wühlmaus-Selbstschussfalle ist am Samstagabend ein 70-jähriger Kärntner in seinem Garten in Wolfsberg schwer an der linken Hand verletzt worden. Der Mann musste nach dem Zwischenfall um 20.15 Uhr mit der Rettung ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht werden.