Mehr Transparenz für transparente Stadt gefordert

Klagenfurt macht es und die Landesregierung ohnehin: Clippings. Einzelne Aussagen von Politikern, etwa in Sitzungen des Gemeinderats, werden öffentlich zugänglich gemacht. „Das funktioniert sogar in Nordkorea“, wirbelte Christian Pober. Von seinen VP-Kollegen erhielt er Rückenwind. Nationalrat Peter Weidinger: „Wer etwas für Transparenz übrig hat, muss hier zustimmen.“ Sitzungen des Gemeinderats seien zwar öffentlich, jedoch in der Regel nicht herausragend gut besucht sowie oft auch am Vormittag angesetzt.